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Экспорт зерна из портов Одесчины продолжится, иначе страны Европы останутся без качественного зерна

20 апреля 2023 15:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспорт зерна из портов Одесщины продолжится
Балкер с зерном на погрузке в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Порты Одессы и области продолжат работу в рамках зернового соглашения. Это необходимо для того, чтобы другие страны улучшили качество своего продукта путем усовершенствования качества украинского зерна.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

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По его словам, украинское зерно давно является ориентиром для других стран по качеству и сетовать или спекулировать на этой теме не стоит.

"Те, кто на этом рынке, те об этом знают. Многие европейские страны в последние 5-7 лет брали украинское зерно для того, чтобы смешать со своим и поднять качество", — отметил Николай Сольский.

Также глава ведомства подчеркнул, что из-за запрета на импорт зерна в некоторых странах Европы Украина недополучает очень много денег.

"Мы это увидим, точнее бюджет увидит, уже в ближайшие полгода", — подытожил министр аграрной политики.

Экспорт украинского зерна сократился

С ноября 2022 г. россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 млн. тонн.

С апреля 2023 г. российские представители Совместного Координационного Центра пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в Инициативе. Например, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (2 из которых в Китай), которых уже ожидает груз в порту "Южный".

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