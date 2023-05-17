Експорт зернових зменшився вдвічі: експерт про причини

Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

На тлі заборони імпорту деякими країнами та блокування "зернового коридору" країною-агресоркою, український експорт зернових значно зменшився у травні. За останній тиждень жодне судно не прибуло в одеські порти на завантаження.

Про це повідомив президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Одеса.

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Вивантаження у морських портах зменшилося майже у 2,5 раза через блокування "зернового коридору" країною-агресоркою. З 9 по 15 травня 2023 року жодного судна не прибуло до українських портів Одеської області. Раніше цей коридор обробляв шість суден щодня, але зараз ця цифра зменшилася до менше ніж двох суден.

Зменшення обсягів експорту

У травні було перевезено всього 391 тисячу тонн зернових, з них 241 тисяча тонн у напрямку портів та 150 тисяч тонн через західні прикордонні переходи. Це практично удвічі менше, ніж зазвичай.

"Якщо така динаміка буде зберігатися, то за місяць Укрзалізниця зможе перевезти лише 1,2 млн тонн. Хоча минулого місяця перевезли 2,1 млн т, а загалом, у піковий період, везли майже 3,5 млн тонн", — розповів Віктор Берестенко.

Також було відзначено зменшення обсягів перевезень української агропродукції через кордони Польщі та Угорщини у чотири рази. У квітні ці країни заборонили імпорт українських зернових, що позначилося на загальному обсязі експорту.

"Ситуація залишається напруженою. Обсяг середньодобової передачі зерна становить 14 вагонів/добу, у квітні було 28 вагонів/добу; у березні — 58,19 вагона/добу. Тоді як до Румунії та Словаччини немає питань стосовно пропуску аграрних вантажів", — зазначив експерт.

Нагадаємо, останнє вантажне судно з українським зерном планується відправити із порту України у середу. Це відбувається у рамках угоди, що полегшує безпечну доставку українського зернового експорту через Чорне море, як підтвердив представник ООН.