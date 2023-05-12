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Експерт назвав причини, через які РФ зриває роботу "зернового коридору"

12 травня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експерт назвав причини, через які РФ зриває роботу "зернового коридору"
Перевірка суден в Босфорі. Фото: tcsavunma / twitter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росіяни штучно зривають роботу "зернового коридору". В черзі в Босфорі знаходяться десятки суден, це призводить до значних фінансових втрат. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів генеральний директор аграрної конфедерації Павло Коваль.

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"Ніхто ж не вийшов офіційно з угоди по "Зернових коридорах" й Росія не вийшла. Просто вона ставить операційні задачі та можливості своєї роботи у спільній комісії по догляду таким чином, що кораблі не заходять в Українські порти. Якщо технічно до січня місяця перевіряли на добу 6-7 суден, то наразі ми маємо менш як два", — зазначив Павло Коваль.

Як додав експерт, росіяни розуміють, що якщо до портів не пустити декілька тридцятитисячних танкерів під завантаження соняшниковою олією, то вони зупинять два — три українських заводи по переробленню соняшника. І тоді треба звільняти людей, й в Україні падає ціна на соняшникову олію.

"Переробник закупив в Україні соняшник 10 днів тому по одній ціні, виробив олію. А тепер він місяць чи два стоїть у черзі та не може відправити цю продукцію. В нього зривається контракт, він платить шалені штрафи. І ціни вже змінилися", — сказав генеральний директор аграрної конфедерації. 

Більше про "Зернову угоду"

Зазначимо, наразі в Стамбулі тривають перемовини, щодо роботи "чорноморського коридору". Наразі зафіксовано найнижчий показник експорту українського продовольства за весь час роботи "Зернової ініціативи".

Нагадаємо, 8 травня, український експорт зернових продуктів знову зазнав перешкод з боку Росії. Цього разу РФ зупинила "Зернову ініціативу", не реєструючи судна на вхід та не проводячи їх інспекції.

За тиждень роботи "зернового коридору"  з 1 по 7 травня через морські порти Одеської області було експортовано 404 тисячі тонн агропродукції. Показник експорту другий тиждень поспіль б’є антирекорди. 

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