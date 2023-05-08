"Зернова ініціатива": Росія зупинила інспекції в Босфорі

Завантажене судно в рамках "Зернової ініціативи". Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Український експорт зернових продуктів знову зазнав перешкод з боку Росії. Цього разу, РФ зупинила "Зернову ініціативу", не реєструючи судна на вхід та не проводячи їх інспекції.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження. Проте, затримка інспекцій збільшує час очікування для суден та створює фінансові втрати для експортерів.

"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, експорт агропродукції зерновим коридором у квітні не досяг 3 млн тонн через зупинку "Зернової ініціативи". Україна очікує на підтримку в даному питанні від інших учасників Стамбульських домовленостей.

"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу Ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини", — зазначили в Мінінфраструктури.

Робота "Зернового коридору"

За тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину.

Зазначимо, у реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден в Босфорі, й завантаження в портах Одещини значно впало.