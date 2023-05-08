"Зерновая инициатива": Россия остановила инспекции в Босфоре

Загружено судно в рамках "Зерновой инициативы". Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Украинский экспорт зерновых продуктов снова испытал препятствия со стороны России. На этот раз РФ остановила "Зерновую инициативу", не регистрируя суда на вход и не проводя их инспекции.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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По состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 — это суда, идущие под загрузку. Однако задержка инспекций увеличивает время ожидания для судов и создает финансовые потери для экспортеров.

"Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", — говорится в сообщении.

Согласно информации, экспорт агропродукции зерновым коридором в апреле не достиг 3 млн тонн из-за остановки "Зерновой инициативы". Украина ожидает поддержки в данном вопросе от других участников Стамбульских договоренностей.

"Украина категорически не предпринимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", — отметили в Мининфраструктуры.

Работа "Зернового коридора"

За неделю работы "зернового коридора" с 24 марта по 30 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 450 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта снизились на треть.

Отметим, что в реализации "зернового соглашения", которое дает возможность экспортировать украинское зерно и продовольствие через Черное море, выигрывает весь мир. Впрочем, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре, и загрузка в портах Одесчины значительно упала.