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РФ саботує процес та експортує своє: підсумки роботи "зернового коридору"

6 травня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ саботує процес та експортує своє: підсумки роботи "зернового коридору"
Перевірка суден з українським зерном в Босфорі. Фото: twitter.com/tcsavunma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 11 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 73 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 120 суден, з них 27 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 167 суден, з них 46 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, за тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня  по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину. 

Зазначимо, у реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден у Босфорі, й завантаження в портах Одещини значно впало.

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