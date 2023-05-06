РФ саботує процес та експортує своє: підсумки роботи "зернового коридору"

Перевірка суден з українським зерном в Босфорі. Фото: twitter.com/tcsavunma

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 11 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 73 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 120 суден, з них 27 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 167 суден, з них 46 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, за тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину.

Зазначимо, у реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден у Босфорі, й завантаження в портах Одещини значно впало.