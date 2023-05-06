РФ саботирует процесс и экспортирует свое: итоги работы "зернового коридора"
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 11 судов покинули украинские порты. На их борту было около полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 73 российских судна.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта РФ
Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 120 судов, из них 27 судов двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 167 судов, из них 46 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, за неделю работы "зернового коридора" с 24 марта по 30 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 450 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта снизились на треть.
Отметим, что в реализации "зернового соглашения", которое дает возможность экспортировать украинское зерно и продовольствие через Черное море, выигрывает весь мир. Впрочем, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре, и загрузка в портах Одесчины значительно упала.