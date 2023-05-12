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Эксперт назвал причины, по которым РФ срывает работу "зернового коридора"

12 мая 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Эксперт назвал причины, по которым РФ срывает работу "зернового коридора"
Проверка судов в Босфоре. Фото: tcsavunma/twitter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Россияне искусственно срывают работу "зернового коридора". В очереди в Босфоре находятся десятки судов, что приводит к значительным финансовым потерям.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал генеральный директор аграрной конфедерации Павел Коваль.

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"Никто же не вышел официально из соглашения по "Зерновым коридорам" и Россия не вышла. Просто она ставит операционные задачи и возможности своей работы в совместной комиссии по уходу таким образом, что корабли не заходят в Украинские порты. Если технически до января месяца проверяли на сутки 6-7 судов, то сейчас у нас меньше двух", — отметил Павел Коваль.

Как добавил эксперт, россияне понимают, что если в порты не пустить несколько тридцатитысячных танкеров под загрузку подсолнечным маслом, то они остановят два — три украинских завода по переработке подсолнечника. И тогда нужно увольнять людей, и в Украине падает цена на подсолнечное масло.

"Переработчик закупил у Украины подсолнечник 10 дней назад по одной цене, произвел масло. А теперь он месяц или два стоит в очереди и не может отправить эту продукцию. У него срывается контракт, он платит безумные штрафы. И цены уже изменились", — сказал генеральный директор аграрной конфедерации

Больше о "Зерновом соглашении"

Отметим, сейчас в Стамбуле продолжаются переговоры по работе "черноморского коридора". Зафиксирован самый низкий показатель экспорта украинского продовольствия за все время работы "Зерновой инициативы".

Напомним, 8 мая, украинский экспорт зерновых продуктов снова испытал препятствия со стороны России. В этот раз РФ остановила "Зерновую инициативу", не регистрируя суда на вход и не проводя их инспекции.

За неделю работы "зернового коридора" с 1 по 7 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 404 тысяч тонн агропродукции. Показатель экспорта вторую неделю подряд бьет антирекорды.

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