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100 суден заблоковані в Босфорі: Братчук про роботу "зернового коридору"

11 травня 2023 13:50
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Анна Мурадова
Редактор
100 суден заблоковані в Босфорі: Братчук про роботу "зернового коридору"
Судно в Чорному морі експортує зерно. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наразі в Стамбулі тривають перемовини, щодо роботи "чорноморського коридору". Наразі зафіксовано найнижчий показник експорту українського продовольства за весь час роботи "Зернової ініціативи".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Ми дійсно готуємось до позитивних підсумків перемовин, що тривають у Стамбулі. Ми не говоримо, що порт зовсім зупинився, але ті обсяги робіт, які сьогодні проводяться вони звичайно дуже низькі. Це, мабуть, антирекорд під час роботи цієї "зернової ініціативи"", — зазначив Сергій Братчук. 

Наразі понад 60 суден мають заходити в порти Великої Одеси, однак вони заблоковані через відсутність російської перевірки. Загальна черга в Босфорі складає 90-100 суден. 

Більше про "Зернову угоду"

Нагадаємо, 8 травня, український експорт зернових продуктів знову зазнав перешкод з боку Росії. Цього разу РФ зупинила "Зернову ініціативу", не реєструючи судна на вхід та не проводячи їх інспекції.

За тиждень роботи "зернового коридору"  з 1 по 7 травня через морські порти Одеської області було експортовано 404 тисячі тонн агропродукції. Показник експорту другий тиждень поспіль б’є антирекорди. 

Зазначимо, у реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден у Босфорі, й завантаження в портах Одещини значно впало.

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