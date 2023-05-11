Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow 100 судов заблокированы в Босфоре: Братчук о работе "зернового коридора" arrow

100 судов заблокированы в Босфоре: Братчук о работе "зернового коридора"

11 мая 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
100 судов заблокированы в Босфоре: Братчук о работе "зернового коридора"
Судно в Черном море экспортирует зерно. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Стамбуле продолжаются переговоры, касающиеся работы "черноморского коридора". Зафиксирован самый низкий показатель экспорта украинского продовольствия за все время работы "Зерновой инициативы".

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Читайте также:

"Мы действительно готовимся к положительным итогам продолжающихся в Стамбуле переговоров. Мы не говорим, что порт совсем остановился, но те объемы работ, которые сегодня проводятся они обычно очень низкие. Это, пожалуй, антирекорд во время работы этой "зерновой инициативы"", — отметил Сергей Братчук.

В настоящее время более 60 судов должны заходить в порты Большой Одессы, однако они заблокированы из-за отсутствия российской проверки. Общая очередь в Босфоре составляет 90–100 судов.

Больше о "Зерновом соглашении"

Напомним, 8 мая украинский экспорт зерновых продуктов снова испытал препятствия со стороны России. В этот раз РФ остановила "Зерновую инициативу", не регистрируя суда на вход и не проводя их инспекции.

За неделю работы "зернового коридора" с 1 по 7 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 404 тысяч тонн агропродукции. Показатель экспорта вторую неделю подряд бьет антирекорды.

Отметим, что в реализации "зернового соглашения", которое дает возможность экспортировать украинское зерно и продовольствие через Черное море, выигрывает весь мир. Впрочем, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре, и загрузка в портах Одесщины значительно упала.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас