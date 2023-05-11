100 судов заблокированы в Босфоре: Братчук о работе "зернового коридора"

Судно в Черном море экспортирует зерно. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

В Стамбуле продолжаются переговоры, касающиеся работы "черноморского коридора". Зафиксирован самый низкий показатель экспорта украинского продовольствия за все время работы "Зерновой инициативы".

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Читайте также:

"Мы действительно готовимся к положительным итогам продолжающихся в Стамбуле переговоров. Мы не говорим, что порт совсем остановился, но те объемы работ, которые сегодня проводятся они обычно очень низкие. Это, пожалуй, антирекорд во время работы этой "зерновой инициативы"", — отметил Сергей Братчук.

В настоящее время более 60 судов должны заходить в порты Большой Одессы, однако они заблокированы из-за отсутствия российской проверки. Общая очередь в Босфоре составляет 90–100 судов.

Больше о "Зерновом соглашении"

Напомним, 8 мая украинский экспорт зерновых продуктов снова испытал препятствия со стороны России. В этот раз РФ остановила "Зерновую инициативу", не регистрируя суда на вход и не проводя их инспекции.

За неделю работы "зернового коридора" с 1 по 7 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 404 тысяч тонн агропродукции. Показатель экспорта вторую неделю подряд бьет антирекорды.

Отметим, что в реализации "зернового соглашения", которое дает возможность экспортировать украинское зерно и продовольствие через Черное море, выигрывает весь мир. Впрочем, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре, и загрузка в портах Одесщины значительно упала.