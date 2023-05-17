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Экспорт зерновых уменьшился вдвое: эксперт о причинах

17 мая 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экспорт зерновых уменьшился вдвое: эксперт о причинах
Президент Ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко. Фото: Медиацентр Украина — Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На фоне запрета импорта некоторыми странами и блокировки "зернового коридора" страной-агрессором, украинский экспорт зерновых значительно снизился в мае. За последнюю неделю ни одно судно не прибыло в одесские порты для загрузки.

Об этом сообщил президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко во время брифинга в Медиацентре Украина – Одесса.

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Работа "Зернового коридора"

Выгрузка в морских портах уменьшилась почти в 2,5 раза из-за блокировки "зернового коридора" страной-агрессорой. С 9 по 15 мая 2023 года ни одно судно не прибыло в украинские порты Одесской области. Ранее этот коридор обрабатывал шесть судов ежедневно, но сейчас эта цифра уменьшилась до менее двух судов.

Уменьшение объемов экспорта

В мае было перевезено всего 391 тысяч тонн зерновых, из них 241 тысяч тонн в направлении портов и 150 тысяч тонн через западные пограничные переходы. Это практически вдвое меньше обычного.

"Если такая динамика будет сохраняться, то за месяц Укрзализныця сможет перевезти только 1,2 млн тонн. Хотя в прошлом месяце перевезли 2,1 млн т, а в общей сложности, в пиковый период, везли почти 3,5 млн тонн", — рассказал Виктор Берестенко. 

Также отмечено уменьшение объемов перевозок украинской агропродукции через границы Польши и Венгрии в четыре раза. В апреле эти страны запретили импорт украинских зерновых, что сказалось на общем объеме экспорта.

"Ситуация остается напряженной. Объем среднесуточной передачи зерна составляет 14 вагонов/сутки, в апреле было 28 вагонов/сутки; в марте — 58,19 вагона/сутки. В то время как в Румынию и Словакию нет вопросов о пропуске аграрных грузов", — отметил эксперт.

Напомним, последнее грузовое судно с украинским зерном планируется отправить из порта Украины в среду. Это происходит в рамках соглашения, облегчающего безопасную доставку украинского зернового экспорта через Черное море, как подтвердил представитель ООН.

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