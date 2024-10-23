Відключення води в Одесі сьогодні, 23 жовтня: адреси

У крані немає води. Фото: freepik

В Одесі у середу, 22 жовтня, через відсутність електроенергії частина Хаджибейського району залишилася без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 18:00.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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"У зв'язку із ремонтними роботами, які проводять працівники ДТЕК Одеські електромережі на своїх об'єктах, знеструмлені деякі підрозділи водоканалу, що забезпечують водопостачання споживачів Хаджибейського району міста Одеси", — йдеться у повідомленні.

Орієнтовно до 18:00 не буде води у мікрорайонах:

Застава 1;

Застава 2;

Дальні Млини.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

В Одесі не працюють бювети

Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.

На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

Нагадаємо, частина одеситів сьогодні залишилася без світла. Також ми повідомляли, хто має право на пільги на оплату послуг ЖКГ.