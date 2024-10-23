Отключение воды в Одессе сегодня, 23 октября: адреса

В кране нет воды. Фото: freepik

В Одессе в среду, 22 октября, из-за отсутствия электроэнергии часть Хаджибейского района осталась без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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"В связи с ремонтными работами, проводимыми работниками ДТЭК Одесские электросети на своих объектах, обесточены некоторые подразделения водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Хаджибейского района города Одессы", — говорится в сообщении.

Ориентировочно до 18:00 не будет воды в микрорайонах:

Застава 1;

Застава 2;

Дальние Мельницы.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из скважины. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

Напомним, часть одесситов сегодня осталась без света. Также мы сообщали, кто имеет право на льготы по оплате услуг ЖКХ.