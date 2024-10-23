Отключение воды в Одессе сегодня, 23 октября: адреса

Экстренное отключение воды в Одессе – кого коснется
В Одессе в среду, 22 октября, из-за отсутствия электроэнергии часть Хаджибейского района осталась без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
"В связи с ремонтными работами, проводимыми работниками ДТЭК Одесские электросети на своих объектах, обесточены некоторые подразделения водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Хаджибейского района города Одессы", — говорится в сообщении.
Ориентировочно до 18:00 не будет воды в микрорайонах:
- Застава 1;
- Застава 2;
- Дальние Мельницы.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
В Одессе не работают бюветы
Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.
На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из скважины. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.
Напомним, часть одесситов сегодня осталась без света. Также мы сообщали, кто имеет право на льготы по оплате услуг ЖКХ.
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