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Экстренное отключение воды в Одессе – кого коснется

23 октября 2024 11:42
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 23 октября: адреса
В кране нет воды. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе в среду, 22 октября, из-за отсутствия электроэнергии часть Хаджибейского района осталась без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

"В связи с ремонтными работами, проводимыми работниками ДТЭК Одесские электросети на своих объектах, обесточены некоторые подразделения водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Хаджибейского района города Одессы", — говорится в сообщении.

Ориентировочно до 18:00 не будет воды в микрорайонах:

  • Застава 1;
  • Застава 2;
  • Дальние Мельницы.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из скважины. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

Напомним, часть одесситов сегодня осталась без света. Также мы сообщали, кто имеет право на льготы по оплате услуг ЖКХ.

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