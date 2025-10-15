Екстрені відключення світла на Одещині 15 жовтня

Будинок в Одесі під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області разом із кількома регіонами України запровадили екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалили в "Укренерго" через перевантаження енергосистеми. Графіки діють без попередження, і ситуація може змінюватися.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Екстрені відключення

Увечері 15 жовтня на Одещині, а також у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, ввели екстрені відключення світла. Як повідомили в "Укренерго", такі заходи необхідні для стабілізації енергосистеми після зростання споживання електроенергії. У компанії пояснили, що екстрені відключення застосовують, коли графіки вже не можуть збалансувати систему.

Енергетики закликали жителів регіонів зберігати спокій і обмежити використання потужних електроприладів у години пікового навантаження.

У сусідній Миколаївській області ввели графіки відключення світла. Там із 18:00 працюють дві черги аварійних графіків — частково без світла залишилися мікрорайон Ліски у Миколаєві, а також окремі населені пункти Вознесенського, Доманівського, Врадіївського та Березанського районів.

