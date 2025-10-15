Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Екстрені відключення світла на Одещині — які графіки

Екстрені відключення світла на Одещині — які графіки

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:19
Екстрені відключення світла на Одещині 15 жовтня
Будинок в Одесі під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області разом із кількома регіонами України запровадили екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалили в "Укренерго" через перевантаження енергосистеми. Графіки діють без попередження, і ситуація може змінюватися.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Екстрені відключення

Увечері 15 жовтня на Одещині, а також у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, ввели екстрені відключення світла. Як повідомили в "Укренерго", такі заходи необхідні для стабілізації енергосистеми після зростання споживання електроенергії. У компанії пояснили, що екстрені відключення застосовують, коли графіки вже не можуть збалансувати систему.

Енергетики закликали жителів регіонів зберігати спокій і обмежити використання потужних електроприладів у години пікового навантаження.

У сусідній Миколаївській області ввели графіки відключення світла. Там із 18:00 працюють дві черги аварійних графіків — частково без світла залишилися мікрорайон Ліски у Миколаєві, а також окремі населені пункти Вознесенського, Доманівського, Врадіївського та Березанського районів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Міненерго розповіли про поточний стан енергосистеми України. Також ми писали, що вчора частина Києва залишилася без світла.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації