Відключення світла в Одесі 15 жовтня: актуальний графік для Київського району

Завтра, 15 жовтня, в Одесі відключення світла будуть тільки у Київському районі міста. Про час відключень можна дізнатися на сайті ДТЕК. Фахівці готують мережі до зими. Незважаючи на триваючі ремонтні роботи на енергетичних об’єктах, пошкоджених під час російських атак, енергопостачання в регіоні залишається стабільним.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії високе. Сьогодні, 14 жовтня, воно таке ж, як і вчора. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

