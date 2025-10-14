Відключення світла в Одесі 15 жовтня: актуальний графік для Київського району

Ситуація в енергосистемі — які графіки будуть в Одесі завтра
Завтра, 15 жовтня, в Одесі відключення світла будуть тільки у Київському районі міста. Про час відключень можна дізнатися на сайті ДТЕК. Фахівці готують мережі до зими. Незважаючи на триваючі ремонтні роботи на енергетичних об’єктах, пошкоджених під час російських атак, енергопостачання в регіоні залишається стабільним.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії високе. Сьогодні, 14 жовтня, воно таке ж, як і вчора. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, що в Одесі через підготовку до зими можливі перебої зі світлом. Також ми повідомляли про те, хто наступного року буде платити більше за газ.
