Отключение света в Одессе 15 октября: актуальный график для Киевского района

Люди на ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 15 октября, в Одессе отключения света будут только в Киевском районе города. О времени отключений можно узнать на сайте ДТЕК. Специалисты готовят сети к зиме. Несмотря на продолжающиеся ремонтные работы на энергетических объектах, поврежденных во время российских атак, энергоснабжение в регионе остается стабильным.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии высокое. Сегодня, 14 октября, оно такое же как и вчера. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в Одессе из-за подготовки к зиме возможны перебои со светом. Также мы сообщали о том, кто в следующем году будет платить больше за газ.