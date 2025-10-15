Экстренные отключения света в Одесской области 15 октября

Дом в Одессе во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области вместе с несколькими регионами Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Такое решение приняли в "Укрэнерго" из-за перегрузки энергосистемы. Графики действуют без предупреждения, и ситуация может меняться.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Экстренные отключения

Вечером 15 октября в Одесской области, а также в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, ввели экстренные отключения света. Как сообщили в "Укрэнерго", такие меры необходимы для стабилизации энергосистемы после роста потребления электроэнергии. В компании объяснили, что экстренные отключения применяют, когда графики уже не могут сбалансировать систему.

Энергетики призвали жителей регионов сохранять спокойствие и ограничить использование мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки.

В соседней Николаевской области ввели графики отключения света. Там с 18:00 работают две очереди аварийных графиков — частично без света остались микрорайон Лиски в Николаеве, а также отдельные населенные пункты Вознесенского, Доманевского, Врадиевского и Березанского районов.

Напомним, мы сообщали, что в Минэнерго рассказали о текущем состоянии энергосистемы Украины. Также мы писали, что вчера часть Киева осталась без света.