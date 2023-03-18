Еліна Світоліна готується до першого турніру після річної паузи

Змагання проходитимуть в США

Експерша ракетка України, Еліна Світоліна, збирається повернутися до тенісних змагань після річної паузи. Вона отримала wild card на турнір WTA500 у Чарльстоні, що відбудеться в США.

Про це організатори змагання повідомили на офіційному сайті.

Це будуть перші змагання Світоліної за останній рік, тому вона має багато очікувань від цього турніру. Турнір відбудеться з 1 до 9 квітня 2023 року на ґрунтових кортах. Українська тенісистка готується до змагань в основній сітці, де матчі починаються з 3 квітня. Для Еліни цей турнір буде другим в її кар'єрі в Чарльстоні. Вперше українська тенісистка взяла участь у цих змаганнях у 2014 році та дійшла до третього раунду.

Окрім того, Еліна, щоб допомогти Україні проведе спеціальний турнір "Теніс грає заради миру". Тенісистка планує зібрати кошти для допомоги українським військовим.

Успіхи Еліни Світоліної

Еліна Світоліна — українська тенісистка, яка займає перші позиції у світовому рейтингу та здобула низку значних успіхів у своїй кар'єрі. Вона виграла 22 титули в одиночній та 5 титулів в парному розряді на турнірах WTA, зокрема титул чемпіонки WTA Finals 2018 року та два титули на турнірах WTA Premier 5. Крім того, Еліна стала переможницею двох олімпійських ігор — вигравши золоту медаль в одиночній та бронзову в парній грі на Олімпійських іграх 2020 року у Токіо.

Нагадаємо, Еліна Світоліна визначилась з новим тренером. Допомагати спортсменці підкорювати нові змагання буде нідерландець Рамон Сльойтер.

Зазначимо, українські спортсменки покращили власні позиції у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). 26-річна Ангеліна Калініна залишається першою ракеткою України. Ба більше, спортсменка з Нової Каховки досягла видатного прогресу і вперше у своїй професійній кар'єрі піднялася до топ-30 рейтингу WTA.