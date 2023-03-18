Элина Свитолина готовится к первому турниру после годовой паузы

Соревнования будут проходить в США

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина собирается вернуться к теннисным соревнованиям после годовой паузы. Она получила wild card на турнир WTA500 в Чарльстоне, который состоится в США.

Об этом организаторы соревнования сообщили на официальном сайте.

Это будут первые соревнования Свитолиной за последний год, поэтому у нее много ожиданий от этого турнира. Турнир состоится с 1 по 9 апреля 2023 года на грунтовых кортах. Украинская теннисистка готовится к соревнованиям в основной сетке, где матчи начинаются с 3 апреля. Для Элины этот турнир будет вторым в ее карьере в Чарльстоне. Впервые украинская теннисистка приняла участие в соревнованиях в 2014 году и дошла до третьего раунда.

Кроме того, Элина, чтобы помочь Украине, проведет специальный турнир "Теннис играет ради мира". Теннисистка планирует собрать средства для помощи украинским военным.

Удачи Элины Свитолиной

Элина Свитолина — украинская теннисистка, которая занимает первые позиции в мировом рейтинге и добилась ряда значительных успехов в своей карьере. Она выиграла 22 титула в одиночной и 5 титулов в парном разряде на турнирах WTA, в том числе титул чемпионки WTA Finals 2018 года и два титула на турнирах WTA Premier 5. Кроме того, Элина стала победительницей двух олимпийских игр — выиграв золотую медаль в одиночной и парной игре на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Напомним, Элина Свитолина определилась с новым тренером. Помогать спортсменке покорять новые соревнования будет нидерландец Рамон Слэйтер.

Отметим, украинские спортсменки улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 26-летняя Ангелина Калинина остается первой ракеткой Украины. Более того, спортсменка из Новой Каховки достигла выдающегося прогресса и впервые в своей профессиональной карьере поднялась до топ-30 рейтинга WTA.