Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Енергетики назвали години зі світлом завтра — як діятимуть графіки на Одещині arrow

Енергетики назвали години зі світлом завтра — як діятимуть графіки на Одещині

5 серпня 2024 21:29
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла на Одещині 6 серпня: відомі графіки
Енергетики ДТЕК на об'єкті. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у вівторок, 6 серпня, погодинні відключення електроенергії не прогнозуються. Однак у місті не виключені ремонтні роботи на електромережах, а також у разі великого навантаження на енергосистему країни можуть запровадити екстренні відключення.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:
Відключення світла на Одещині 6 серпня
Повідомлення ДТЕК про відключення 6 серпня. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Одещині

Під час відключень графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантована наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. Зазначимо, що енергетики закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00.

Відключення світла Одеса, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Також важливі новини дня по темі:

 

комунальні послуги Одеса електроенергія Одеська область електропостачання Новини Одеси відключення світла світло