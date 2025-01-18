Відключення світла в Одесі сьогодні

Енергетики лагодять електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 січня, у деяких одеситів не буде світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи на електромережах, повернути електропостачання містянам обіцяють до вечора. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ

пров. Хотинський, 1-24,

вул. Академіка Гаркавого, 15-53, 148-156,

вул. Аркаса, 1-74,

вул. Ашхабадська, 1-36,

вул. Балківська, 3-12г,

вул. Бессарабська, 1-6,

вул. Бібліотечна, 1-21,

вул. Болградська, 2-26,

вул. Ветеранів Праці, 1-49,

вул. Володимира Сосюри, 1-82,

вул. Батуринська, 1-60,

вул. Хортинська, 1-62,

вул. Героїв Зміїного, 1-79,

вул. Горизонтальна, 10-60,

вул. Дальницьке, 19,

вул. Дерибасівська, 12,14,

вул. Житомирська 1-41, 165-200,

вул. Карпатська, 1-22,

вул. Кленова, 54,

вул. Клинова, 1-60,

вул. Крайня, 3-88,

вул. Ланжеронівська, 8-16,

вул. Леонова, 1-62б,

вул. Липнева, 1-31,

вул. Літакова, 44,44а, 47,52,

вул. Лютнева, 3,5,

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вул. Могилевська, 1-22,

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вул. Панаса Мирного, 1-32,

вул. Патріотична, 1-76,

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вул. Південна, 1-44,

вул. Подільська, 2-34,

вул. Буковинська, 1-7,

вул. Польова, 1-44, 49,

вул. Путьова, 4,

вул. Ризька, 1-34,

вул. Рішельєвська, 4,

вул. Самарська, 1-75,

вул. Селянська, 1-37/1,

вул. Сільська, 13а,

вул. Л. Смоленського, 1-51,

вул. Сонячна, 1-41,

вул. Сталепрокатна, 1-41,

вул. Творча, 1-51,

вул. Тираспільське шосе, 1-35,

вул. Уманська, 1-46,

вул. Умова, 1-29, 54, 77-122,

вул. Урожайна, 3-44,

вул. Учнівська, 43а-61, 26,

вул. Фесенка, 7,

вул. Чумацька, 103,

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пров. М. Гордієвського, 1-25,

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пров. Чернівецький, 21-40.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ

вул. Героїв оборони Одеси,80-98,

вул. Ак. Заболотного, 27.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть залучені графіки погодинних відключень світла. Також ми писали про ймовірне підвищення тарифів на світло влітку.