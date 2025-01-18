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Енергетики повідомили, хто з одеситів сьогодні буде без світла

18 січня 2025 09:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні
Енергетики лагодять електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 18 січня, у деяких одеситів не буде світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи на електромережах, повернути електропостачання містянам обіцяють до вечора. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ

  • просп. Свободи, 1-59,
  • вул. Проектована , 2/корп.3, 14/корп.5, 1/20.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ

  • пров. Хотинський, 1-24,
  • вул. Академіка Гаркавого, 15-53, 148-156,
  • вул. Аркаса, 1-74,
  • вул. Ашхабадська, 1-36,
  • вул. Балківська, 3-12г,  
  • вул. Бессарабська, 1-6,
  • вул. Бібліотечна, 1-21,
  • вул. Болградська, 2-26,
  • вул. Ветеранів Праці, 1-49,
  • вул. Володимира Сосюри, 1-82,
  • вул. Батуринська, 1-60,
  • вул. Хортинська, 1-62,
  • вул. Героїв Зміїного, 1-79,
  • вул. Горизонтальна, 10-60,
  • вул. Дальницьке, 19,
  • вул. Дерибасівська, 12,14,
  • вул. Житомирська 1-41, 165-200,
  • вул. Карпатська, 1-22,
  • вул. Кленова, 54,
  • вул. Клинова, 1-60,
  • вул. Крайня, 3-88,
  • вул. Ланжеронівська, 8-16,
  • вул. Леонова, 1-62б,
  • вул. Липнева, 1-31,
  • вул. Літакова, 44,44а, 47,52,
  • вул. Лютнева, 3,5,
  • вул. Магістральна, 1-105,
  • вул. Могилевська, 1-22,
  • вул. Молодіжна, 1а-34,
  • вул. Нескучна, 1а-61,
  • вул. Олешківська, 57,  
  • вул. Панаса Мирного, 1-32,
  • вул. Патріотична, 1-76,
  • вул. Петра Лещенка, 1-102,
  • вул. Південна, 1-44,
  • вул. Подільська, 2-34,  
  • вул. Буковинська, 1-7,
  • вул. Польова, 1-44, 49,
  • вул. Путьова, 4,
  • вул. Ризька, 1-34,
  • вул. Рішельєвська, 4,
  • вул. Самарська, 1-75,
  • вул. Селянська, 1-37/1,
  • вул. Сільська, 13а,
  • вул. Л. Смоленського, 1-51,
  • вул. Сонячна, 1-41,
  • вул. Сталепрокатна, 1-41,
  • вул. Творча, 1-51,
  • вул. Тираспільське шосе, 1-35,
  • вул. Уманська, 1-46,
  • вул. Умова, 1-29, 54, 77-122,
  • вул. Урожайна, 3-44,
  • вул. Учнівська, 43а-61, 26,
  • вул. Фесенка, 7,
  • вул. Чумацька, 103,
  • пров. 2-й Східний, 1-9г,
  • пров. М. Гордієвського, 1-25,
  • пров. Проточний, 1 А, 1/корп.1,3,5,8,
  • пров. Чернівецький, 21-40. 

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ

  • вул. Героїв оборони Одеси,80-98,  
  • вул. Ак. Заболотного, 27.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть залучені графіки погодинних відключень світла. Також ми писали про ймовірне підвищення тарифів на світло влітку.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

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10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

Термінова новина

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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