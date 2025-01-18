Відключення світла в Одесі сьогодні

Енергетики повідомили, хто з одеситів сьогодні буде без світла
Сьогодні, 18 січня, у деяких одеситів не буде світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи на електромережах, повернути електропостачання містянам обіцяють до вечора. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у суботу, 18 січня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Південний РЕМ
- просп. Свободи, 1-59,
- вул. Проектована , 2/корп.3, 14/корп.5, 1/20.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ
- пров. Хотинський, 1-24,
- вул. Академіка Гаркавого, 15-53, 148-156,
- вул. Аркаса, 1-74,
- вул. Ашхабадська, 1-36,
- вул. Балківська, 3-12г,
- вул. Бессарабська, 1-6,
- вул. Бібліотечна, 1-21,
- вул. Болградська, 2-26,
- вул. Ветеранів Праці, 1-49,
- вул. Володимира Сосюри, 1-82,
- вул. Батуринська, 1-60,
- вул. Хортинська, 1-62,
- вул. Героїв Зміїного, 1-79,
- вул. Горизонтальна, 10-60,
- вул. Дальницьке, 19,
- вул. Дерибасівська, 12,14,
- вул. Житомирська 1-41, 165-200,
- вул. Карпатська, 1-22,
- вул. Кленова, 54,
- вул. Клинова, 1-60,
- вул. Крайня, 3-88,
- вул. Ланжеронівська, 8-16,
- вул. Леонова, 1-62б,
- вул. Липнева, 1-31,
- вул. Літакова, 44,44а, 47,52,
- вул. Лютнева, 3,5,
- вул. Магістральна, 1-105,
- вул. Могилевська, 1-22,
- вул. Молодіжна, 1а-34,
- вул. Нескучна, 1а-61,
- вул. Олешківська, 57,
- вул. Панаса Мирного, 1-32,
- вул. Патріотична, 1-76,
- вул. Петра Лещенка, 1-102,
- вул. Південна, 1-44,
- вул. Подільська, 2-34,
- вул. Буковинська, 1-7,
- вул. Польова, 1-44, 49,
- вул. Путьова, 4,
- вул. Ризька, 1-34,
- вул. Рішельєвська, 4,
- вул. Самарська, 1-75,
- вул. Селянська, 1-37/1,
- вул. Сільська, 13а,
- вул. Л. Смоленського, 1-51,
- вул. Сонячна, 1-41,
- вул. Сталепрокатна, 1-41,
- вул. Творча, 1-51,
- вул. Тираспільське шосе, 1-35,
- вул. Уманська, 1-46,
- вул. Умова, 1-29, 54, 77-122,
- вул. Урожайна, 3-44,
- вул. Учнівська, 43а-61, 26,
- вул. Фесенка, 7,
- вул. Чумацька, 103,
- пров. 2-й Східний, 1-9г,
- пров. М. Гордієвського, 1-25,
- пров. Проточний, 1 А, 1/корп.1,3,5,8,
- пров. Чернівецький, 21-40.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ
- вул. Героїв оборони Одеси,80-98,
- вул. Ак. Заболотного, 27.
Роботи до 20:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть залучені графіки погодинних відключень світла. Також ми писали про ймовірне підвищення тарифів на світло влітку.
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