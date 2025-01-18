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Энергетики сообщили, кто из одесситов сегодня будет без света

18 января 2025 09:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе сегодня
Энергетики чинят электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 18 января, у некоторых одесситов не будет света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы на электросетях, вернуть электроснабжение горожанам обещают к вечеру. Отметим, что время восстановления может варьироваться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в субботу, 18 января сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Южный РЭС

  • просп. Свободы, 1-59,
  • ул. Проектируемая, 2/корп.3, 14/корп.5, 1/20.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС

  • пер. Хотинский, 1-24,
  • ул. Академика Гаркавого, 15-53, 148-156,
  • ул. Аркаса, 1-74,
  • ул. Ашхабадская, 1-36,
  • ул. Балковская, 3-12г,
  • ул. Бессарабская, 1-6,
  • ул. Библиотечная, 1-21,
  • ул. Болградская, 2-26,
  • ул. Ветеранов Труда, 1-49,
  • ул. Владимира Сосюры, 1-82,
  • ул. Батуринская, 1-60,
  • ул. Хортинская, 1-62,
  • ул. Героев Змеиного, 1-79,
  • ул. Горизонтальная, 10-60,
  • ул. Дальницкая, 19,
  • ул. Дерибасовская, 12,14,
  • ул. Житомирская 1-41, 165-200,
  • ул. Карпатская, 1-22,
  • ул. Кленовая, 54,
  • ул. Клиновая, 1-60,
  • ул. Крайняя, 3-88,
  • ул. Ланжероновская, 8-16,
  • ул. Леонова, 1-62б,
  • ул. Июльская, 1-31,
  • ул. Литакова, 44,44а, 47,52,
  • ул. Февральская, 3,5,
  • ул. Магистральная, 1-105,
  • ул. Могилевская, 1-22,
  • ул. Молодежная, 1а-34,
  • ул. Нескучная, 1а-61,
  • ул. Олешковская, 57,
  • ул. Панаса Мирного, 1-32,
  • ул. Патриотическая, 1-76,
  • ул. Петра Лещенко, 1-102,
  • ул. Южная, 1-44,
  • ул. Подольская, 2-34,
  • ул. Буковинская, 1-7,
  • ул. Полевая, 1-44, 49,
  • ул. Путевая, 4,
  • ул. Рижская, 1-34,
  • ул. Ришельевская, 4,
  • ул. Самарская, 1-75,
  • ул. Крестьянская, 1-37/1,
  • ул. Сельская, 13а,
  • ул. Л. Смоленского, 1-51,
  • ул. Солнечная, 1-41,
  • ул. Сталепрокатная, 1-41,
  • ул. Творческая, 1-51,
  • ул. Тираспольское шоссе, 1-35,
  • ул. Уманская, 1-46,
  • ул. Умова, 1-29, 54, 77-122,
  • ул. Урожайная, 3-44,
  • ул. Ученическая, 43а-61, 26,
  • ул. Фесенко, 7,
  • ул. Чумацкая, 103,
  • пер. 2-й Восточный, 1-9г,
  • пер. М. Гордиевского, 1-25,
  • пер. Проточный, 1 А, 1/корп.1,3,5,8,
  • пер. Черновицкий, 21-40.

Работы до 19:00.

Северный РЭС

  • ул. Героев обороны Одессы,80-98,  
  • ул. Ак. Заболотного, 27.

Работы до 20:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики почасовых отключений света. Также мы писали о вероятном повышении тарифов на свет летом.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

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09:13 Украина отразила масштабную атаку России — что уничтожили ВС ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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