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Енергоощадна країна: міняємо звичайні лампи на LED в Одесі — експеримент Новини.LIVE

27 лютого 2023 19:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Обмін лампочок в Одесі, - експеримент
Послуга популярна серед пенсіонерів
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Блекаути та відключення за графіками навчили одеситів використовувати електроенергію правильно, наприклад вимикати електроприлади, щоб не перенавантажувати мережу. Як не дивно, але заощаджувати світло допоможе навіть одна лампочка. І переконатися в цьому може кожен — достатньо прийти на пошту та принести свої старі лампи розжарювання та отримати економні LED. Що потрібно знати, перш ніж йти у відділення Укрпошти та скільки доведеться витратити часу на обмін? 

Журналісти Новини.LIVE провели свій експеримент та готові поділитися враженнями.

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Про те, що в українців буде можливість безплатно обміняти звичайні лампи на LED, заговорили на початку січня. За кошт Європейського союзу до України має прийти до 30 мільйонів енергоощадних лампочок. Замовити їх можна в застосунку "Дія", що ми й зробили.

Механізм простий: треба знайти зручне вам відділення Укрпошти, внести свої дані та отримати лампи після підтвердження замовлення. Через чотири дні нам запрошення у додаток так і не надійшло.

Вирішили спробувати інший спосіб, надавши паспорт та ідентифікаційний код, можна отримати заповідні лампи просто у відділенні.

Для експерименту ми обрали невелике відділення у спальному районі Одеси.

Нас зустріли з усмішкою і без зайвих питань взялися за оформлення. Як виявилося, вигідний обмін тут дуже популярний, адже енергоощадних лампочок з Європи зі стандартним цоколем вже не було.

За словами працівниці Укрпошти, яка розкрила для нас ще одну коробку імпортних лампочок, зараз розбирають навіть із вузьким цоколем. Тому довелося дозамовляти ще одну партію. 

"Ми з початку лютого місяця видаємо ці лампи, та більшість людей приходять без попереднього замовлення. Все проходить швидко: вносимо ваші дані в бланк, ви підписуєтесь і все", — каже Олена. 

В Міністерстві економіки передбачалося, що до кінця лютого в Україні мали обміняти 20 мільйонів лампочок. За словами заступниці відділення Укрпошти 65022, з початку дії програми вже обміняли три з половиною тисячі вживаних лампочок розжарювання.

"Зазвичай приходять пенсіонери, або їхні онуки. Іноді приходить молодь. Бувало, що люди приносили нові лапочки з магазину, щоб отримати "економки", — розповіла Наталя Подольська. 

Працівниці виймають одну із коробок використаних лампочок розжарювання.

Одна така запакована та чекає на переробку. Наталя каже, що одесити приносять на обмін старі LED, а також декоративні та звичайні лампочки.

"За правилами вони повинні бути справними, однак перевірка їх під час обміну не входить до нашої відповідальності, ми віримо нашим клієнтам. Ми з Оленою самі скористалися такою можливістю та забезпечили енергоощадними лампами всіх родичів", — розповіла Наталя Подольська.

Варто додати, що такий обмін можливий лише один раз і обміняти можна не більше п’яти штук. При цьому вам має бути не менше 18 років і при собі у вас повинні бути паспорт та ідентифікаційний код.

"Прямо у відділенні ви можете перевірити, в якому стані нові лампи. В разі, якщо вдома ви зрозуміли, що вони не працюють, ми обміняємо їх на нові. Головне, щоб у клієнта залишилось оригінальне пакування", — додала працівниця відділення Укрпошти Олена. 

Міністерство економіки анонсує, що програма діятиме не один місяць. Тож для тих, хто захоче перевести оселю на економний режим, ще буде така можливість.

Для того, аби отримати лампи потрібного цоколя, краще замовляти їх заздалегідь, бо на пошті вони швидко закінчуються. Та вважайте, що бронювання замовлення триває лише п’ять днів. 

Ну, а за підсумком нашого експерименту можна сказати, що за часом обмін лампочок займає не більше 10 хвилин — це за умови, якщо не буде черги.

 

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