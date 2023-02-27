В Одесі частково відновлено електропостачання критичної інфраструктури: коли чекати світло в будинках
Наразі вдалось частково відновити електропостачання критичної інфраструктури Одеси. Втім ремонтні роботи все ще тривають.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
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"Повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси. Також критичну інфраструктуру частково вдалось заживити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області. Енергетики планують повністю повернути світло всім мешканцям регіону до кінця дня", — зазначають енергетики.
Зазначимо, через аварійне відключення високовольтної лінії, були знеструмлені насосні станції філії "Інфоксводоканал" та виникли перебої у водопостачанні споживачів. Без водопостачання залишаються споживачі Приморського району міста Одеси, також можливе зниження тиску у Малиновському районі.
Критична інфраструктура на генераторах
Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району переведено на генератори. Це допомогло подавати певну частину потужностей до помешкань.
Ще місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.
5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також 6 лютого до міста привезли 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволило розвантажити електричну мережу.
Також КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 19 нових дизельних генераторів. Техніку передало місту управління ООН з обслуговування проєктів.