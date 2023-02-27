В Одессе частично восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры

Часть критической инфраструктуры на генераторах

В настоящее время удалось частично восстановить электроснабжение критической инфраструктуры Одессы. Впрочем, ремонтные работы все еще продолжаются.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"Полностью заживлены все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы. Также критическую инфраструктуру частично удалось заживить в Суворовском и Малиновском районах города и в Одесском районе области. Энергетики планируют полностью вернуть свет всем жителям региона до конца дня", — отмечают энергетики.

Отметим, из-за аварийного отключения высоковольтной линии были обесточены насосные станции филиала "Инфоксводоканал" и возникли перебои в водоснабжении потребителей. Без водоснабжения остаются потребители Приморского района Одессы, также возможно снижение давления в Малиновском районе.

Критическая инфраструктура на генераторах

Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.

Еще город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.

5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора, сейчас их установка. Это позволило разгрузить электрическую сеть.

Также КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 19 новых дизельных генераторов. Технику передало городу управление ООН по обслуживанию проектов.