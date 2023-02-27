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Энергосберегающая страна: меняем обычные лампы на LED в Одессе — эксперимент Новини.LIVE

27 февраля 2023 19:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Обмен лампочек в Одессе - эксперимент
Услуга популярна среди пенсионеров
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Блэкауты и отключения по графикам научили одесситов использовать электроэнергию правильно, например выключать электроприборы, чтобы не перегружать сеть. Как ни странно, но экономить свет поможет даже одна лампочка. И убедится в этом может каждый — достаточно прийти на почту и принести свои старые лампы накаливания и получить экономные LED. Что нужно знать, прежде чем идти в отделение Укрпочты и сколько придется потратить время на обмен?

Журналисты Новини.LIVE провели свой эксперимент и готовы поделиться впечатлениями.

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О том, что у украинцев будет возможность бесплатно обменять обычные лампы на LED, заговорили в начале января. За счет Европейского союза в Украину должно прийти до 30 миллионов энергосберегающих лампочек. Заказать их можно в приложении "Дія", что мы и сделали.

Механизм прост: нужно найти удобное отделение Укрпочты, внести свои данные и получить лампы после подтверждения заказа. Через четыре дня нам приглашение в приложение так и не поступило.

Решили попробовать второй способ, предоставив паспорт и идентификационный код, можно получить заповедные лампы прямо в отделении.

Для эксперимента мы выбрали небольшое отделение в спальном районе Одессы.

Нас встретили с улыбкой и без лишних вопросов принялись за оформление. Как оказалось, выгодный обмен здесь очень популярен, ведь энергосберегающих лампочек из Европы со стандартным цоколем уже не было.

По словам работницы Укрпочты, которая раскрыла для нас еще одну коробку импортных лампочек, сейчас разбирают даже с узким цоколем. Поэтому пришлось дозаказывать еще одну партию.

"Мы с начала февраля месяца издаем эти лампы, и большинство людей приходят без предварительного заказа. Все проходит быстро: вносим ваши данные в бланк, вы подписываетесь и все", — говорит Елена.

В Министерстве экономики предполагалось, что до конца февраля в Украине должны были обменять 20 миллионов лампочек. По словам заместителя отделения Укрпочты 65022, с начала действия программы уже обменяли три с половиной тысячи лампочек накаливания.

"Обычно приходят пенсионеры или их внуки. Иногда приходит молодежь. Бывало, что люди приносили новые лапочки из магазина, чтобы получить "экономки", — рассказала Наталья Подольская.

Работницы вынимают одну из коробок использованных лампочек накаливания.

Одна такая упакована и ждет переработки. Наташа говорит, что одесситы приносят на обмен старые LED, а также декоративные и обычные лампочки.

"По правилам они должны быть исправными, однако проверка их во время обмена не входит в нашу ответственность, мы верим нашим клиентам. Мы с Еленой сами воспользовались такой возможностью и снабдили энергосберегающими лампами всех родственников", — рассказала Наталья Подольская.

Следует добавить, что такой обмен возможен только один раз и обменять можно не больше пяти штук. При этом вам должно быть не менее 18 лет, и при себе у вас должен быть паспорт и идентификационный код.

"Прямо в отделении вы можете проверить, в каком состоянии новые лампы. В случае если дома вы поняли, что они не работают, мы обменяем их на новые. Главное, чтобы у клиента осталась оригинальная упаковка", — добавила работница отделения Укрпочты Елена.

Министерство экономики анонсирует, что программа будет действовать не один месяц. Поэтому для тех, кто захочет перевести дом на экономный режим, еще будет такая возможность.

Для того, чтобы получить лампы нужного цоколя, лучше заказывать их заранее, потому что на почте они быстро заканчиваются. Но бронирование заказа длится всего пять дней.

Ну, а по итогу нашего эксперимента можно сказать, что по времени обмен лампочек занимает не больше 10 минут — это при условии, если не будет очереди.

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