Епідеміологічна ситуація в Одесі: чого варто побоюватися

Зростання ГРВІ в Одесі Фото: Новини.LIVE

На сьогодні епідеміологічна ситуація у місті стабільна, проте вже відзначається зростання захворюваності на ГРВІ. Однак як тільки температура повітря зменшиться, кількість хворих збільшиться в кілька разів.

Про це журналістам Новини.LIVE розказала директорка Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

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Світлана Лаврюкова про епідситуацію. Фото: Новини.LIVE

Кількість хворих

Щодня до одеської інфекційної лікарні надходить від 20 до 35 пацієнтів з різними інфекційними захворюваннями, більшість із яких із симптомом ГРВІ.

"Зараз епідситуація в місті спокійна. Слід зазначити, що захворюваність на гострі респіраторні інфекції трохи збільшилося. Втім, кількість хворих на гострокишкові інфекції зменшилась за тиждень", — заявила директорка інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

Які штами очікуються

Основне зростання захворюваності на ГРВІ очікується з приходом похолодання. Пояснюється це дуже просто — одяг не за погодою плюс зниження імунітету. Щодо вірусу грипу, то цього року будуть уже звичні для всіх штами.

"На сьогодні є прогноз від ВООЗ на сезон 2023/2024, що буде поширюватися змішаний грип H1N1, штам H3N2 та грип типу В. При появі перших ознак ГРВІ зверніться до свого лікаря. Це перший і важливий етап. Не потрібно займатися самолікуванням. Лікар вам підбере потрібну схему лікування", — зазначила лікарка.

ВООЗ прогнозує декілька штамів грипу. Фото: Новини.LIVE

Як захистити себе від грипу

Грип — це вірусна респіраторна інфекція, яка може призвести до тяжких захворювань та ускладнень. Найбільше до ускладнень схильні діти, люди похилого віку і люди зі зниженою імунною системою. Щоб захистити себе від грипу, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дає такі поради:

Вакцинація: Одним з найефективніших способів запобігання грипу є вакцинація. МОЗ рекомендує вакцинуватися від грипу щорічно.

Регулярне миття рук: Миття рук з милом та водою є простим, але ефективним способом запобігання розповсюдженню вірусу грипу. Ретельне миття рук перед прийомом їжі, після відвідування громадських місць та контакту з хворими може допомогти знизити ризик зараження.

Уникання контакту з хворими: Стежте за своїм здоров'ям та уникайте контакту з людьми, які мають грипові симптоми, такі як кашель, чхання, лихоманка.

Захист дихальних шляхів: Використовуйте тканину або рукавичку, коли кашляєте або чхаєте, щоб уникнути розповсюдження вірусу грипу в повітрі.

Підтримка імунної системи: Здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування, регулярну фізичну активність, відпочинок та зменшення стресу, може підтримувати сильну імунну систему, що допоможе організму краще впоратися з інфекціями, включаючи грип.

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