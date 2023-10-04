Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Епідеміологічна ситуація в Одесі: чого варто побоюватися arrow

Епідеміологічна ситуація в Одесі: чого варто побоюватися

4 жовтня 2023 17:05
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Елена
Бакума Елена
журналіст
Епідеміологічна ситуація в Одесі: чого варто побоюватися
Зростання ГРВІ в Одесі Фото: Новини.LIVE
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Елена
Бакума Елена
журналіст

На сьогодні епідеміологічна ситуація у місті стабільна, проте вже відзначається зростання захворюваності на ГРВІ. Однак як тільки температура повітря зменшиться, кількість хворих збільшиться в кілька разів.

Про це журналістам Новини.LIVE розказала директорка Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

Читайте також:
Світлана Лаврюкова про епідситуацію. Фото: Новини.LIVE

Кількість хворих

Щодня до одеської інфекційної лікарні надходить від 20 до 35 пацієнтів з різними інфекційними захворюваннями, більшість із яких із симптомом ГРВІ.

"Зараз епідситуація в місті спокійна. Слід зазначити, що захворюваність на гострі респіраторні інфекції  трохи збільшилося. Втім, кількість хворих на гострокишкові інфекції зменшилась за тиждень", — заявила директорка інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

Які штами очікуються

Основне зростання захворюваності на ГРВІ очікується з приходом похолодання. Пояснюється це дуже просто — одяг не за погодою плюс зниження імунітету. Щодо вірусу грипу, то цього року будуть уже звичні для всіх штами.

"На сьогодні є прогноз від ВООЗ на сезон 2023/2024, що буде поширюватися змішаний грип H1N1, штам H3N2 та грип типу В. При появі перших ознак ГРВІ зверніться до свого лікаря. Це перший і важливий етап. Не потрібно займатися самолікуванням. Лікар вам підбере потрібну схему лікування", — зазначила лікарка.

ВООЗ прогнозує декілька штамів грипу. Фото: Новини.LIVE

Як захистити себе від грипу

Грип — це вірусна респіраторна інфекція, яка може призвести до тяжких захворювань та ускладнень. Найбільше до ускладнень схильні діти, люди похилого віку і люди зі зниженою імунною системою. Щоб захистити себе від грипу, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дає такі поради:

  • Вакцинація: Одним з найефективніших способів запобігання грипу є вакцинація. МОЗ рекомендує вакцинуватися від грипу щорічно.
  • Регулярне миття рук: Миття рук з милом та водою є простим, але ефективним способом запобігання розповсюдженню вірусу грипу. Ретельне миття рук перед прийомом їжі, після відвідування громадських місць та контакту з хворими може допомогти знизити ризик зараження.
  • Уникання контакту з хворими: Стежте за своїм здоров'ям та уникайте контакту з людьми, які мають грипові симптоми, такі як кашель, чхання, лихоманка.
  • Захист дихальних шляхів: Використовуйте тканину або рукавичку, коли кашляєте або чхаєте, щоб уникнути розповсюдження вірусу грипу в повітрі.
  • Підтримка імунної системи: Здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування, регулярну фізичну активність, відпочинок та зменшення стресу, може підтримувати сильну імунну систему, що допоможе організму краще впоратися з інфекціями, включаючи грип.

Нагадуємо, в Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект у діагностиці головного мозку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз