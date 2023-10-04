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Эпидемиологическая ситуация в Одессе: чего следует опасаться

4 октября 2023 17:05
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Бакума Олена
журналист
Эпидемиологическая ситуация в Одессе: чего следует опасаться
Рост ОРВИ в Одессе Фото: Новини.LIVE
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе стабильна, но уже отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Однако, как только температура воздуха снизится, количество больных увеличится в несколько раз.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

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Светлана Лаврюкова об эпидситуации. Фото: Новини.LIVE

Количество больных

Ежедневно в одесскую инфекционную больницу поступает от 20 до 35 пациентов с различными инфекционными заболеваниями. Большинство из них с симптоматикой ОРВИ.

"Сейчас эпидситуация в городе спокойная. Следует отметить, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями несколько увеличилась. Впрочем, количество больных острокишечными инфекциями уменьшилось за неделю", — заявила директор инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Какие штаммы ожидаются

Основной рост заболеваемости ОРВИ ожидается с приходом похолодания. Объясняется это очень просто — одежда не по погоде плюс снижение иммунитета. Что касается вируса гриппа, то в этом году будут уже привычные для всех штаммы.

"На сегодняшний день есть прогноз от ВОЗ на сезон 2023/2024, что будет распространяться смешанный грипп H1N1, штамм H3N2 и грипп типа В. При появлении первых признаков ОРВИ обратитесь к своему врачу. Это первый и важный этап. Не нужно заниматься самолечением. Врач вам подберет нужную схему лечения", отметила врач.

ВОЗ прогнозирует несколько штаммов гриппа. Фото: Новини.LIVE

Как защитить себя от гриппа

Грипп это вирусная респираторная инфекция, которая может привести к тяжелым заболеваниям и осложнениям. Больше всего осложнениям подвержены дети, пожилые люди и люди с пониженной иммунной системой. Чтобы защитить себя от гриппа, Министерство здравоохранения (МОЗ) дает следующие советы:

  • Вакцинация: Одним из самых эффективных способов предотвращения гриппа является вакцинация. Минздрав рекомендует вакцинироваться от гриппа ежегодно.
  • Регулярное мытье рук: Мытье рук с мылом и водой является простым, но эффективным способом предотвращения распространения вируса гриппа. Тщательное мытье рук перед едой, после посещения общественных мест и контакта с больными может помочь снизить риск заражения.
  • Избегание контакта с больными: Следите за своим здоровьем и избегайте контакта с людьми, имеющими  симптомы грипа, такие как кашель, чихание, лихорадка.
  • Защита дыхательных путей: Используйте ткань или перчатку, когда кашляете или чихаете во избежание распространения вируса гриппа в воздухе.
  • Поддержка иммунной системы: Здоровый образ жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность, отдых и уменьшение стресса может поддерживать сильную иммунную систему, которая поможет организму лучше справиться с инфекциями, включая грипп.

Напомним, в Одессе впервые в Украине привлекли искусственный интеллект в диагностике головного мозга.

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