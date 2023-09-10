В Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект у медицині: деталі
Одеса стала першим містом в Україні, де штучний інтелект залучили до діагностики головного мозку. У місті запрацювала програма BrainScan.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
За інформацією медиків, запровадження ШІ допоможе лікарям отримати так звану "другу думку" та зможе запобігти медичним помилкам.
Як працює BrainScan
Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії головного мозку в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. І вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це в кілька разів швидше, ніж зазвичай.
"Майбутнє — саме за такими технологіями, які можна застосовувати в діагностиці як незалежну експертну "другу думку" для швидкого реагування та прийняття рішень", — повідомляють медики.
Зазначимо, що проєкт вже показав хороші результати. Наразі одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині.
Нагадаємо, Одеса отримала від міжнародних партнерів лікарняні прилади. Італійські міста-побратими передали три дихальні станції для анестезії, які оснащені фільтрами та контурами для вентиляції пацієнта.
Зазначимо, від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область посідає високу позицію серед інших регіонів України.