В Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект у медицині

Використання ШІ в медицині. Фото ілюстративне: google.com

Одеса стала першим містом в Україні, де штучний інтелект залучили до діагностики головного мозку. У місті запрацювала програма BrainScan.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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За інформацією медиків, запровадження ШІ допоможе лікарям отримати так звану "другу думку" та зможе запобігти медичним помилкам.

Як працює BrainScan

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії головного мозку в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. І вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це в кілька разів швидше, ніж зазвичай.

"Майбутнє — саме за такими технологіями, які можна застосовувати в діагностиці як незалежну експертну "другу думку" для швидкого реагування та прийняття рішень", — повідомляють медики.

Зазначимо, що проєкт вже показав хороші результати. Наразі одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині.

Нагадаємо, Одеса отримала від міжнародних партнерів лікарняні прилади. Італійські міста-побратими передали три дихальні станції для анестезії, які оснащені фільтрами та контурами для вентиляції пацієнта.

Зазначимо, від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область посідає високу позицію серед інших регіонів України.