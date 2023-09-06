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Лікарня на Одещині отримала сучасне обладнання: чим воно допоможе

6 вересня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Лікарня на Одещині отримала сучасне обладнання: чим воно допоможе
Нове обладнання для лікарні. Фото: Віталій Граждан
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня отримала новий подарунок від небайдужих мешканців міста — сучасний апарат штучної вентиляції легень для відділення інтенсивної терапії. Це важливе медичне обладнання відповідає найсучаснішим стандартам та вимогам для забезпечення пацієнтів найвищим рівнем догляду.

Про це повідомив міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан.

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Прилад оснащений всіма необхідними режимами штучної вентиляції легень і має механізм мультибезпеки, що гарантує мінімізацію ризиків для пацієнтів. Також на апараті реалізовано тривалу візуальну та аудіосигналізацію, що допомагає медичному персоналу вчасно реагувати на будь-які зміни у стані пацієнтів.

Цей апарат уже введено в експлуатацію, та невдовзі він почне допомагати лікарям надавати важливу медичну допомогу у відділенні інтенсивної терапії міської лікарні. 

"Модернізація Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні та надання якісних медичних послуг населенню залишається одним з пріоритетних завдань, якому приділяється особлива увага. Дякую всім, хто докладає зусиль у цій благородній справі в непростий для нашої країни час", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, Одеса отримала від міжнародних партнерів лікарняні прилади. Італійські міста-побратими передали три дихальні станції для анестезії, які оснащені фільтрами та контурами для вентиляції пацієнта.

Зазначимо, від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область займає високу позицію серед інших регіонів України.

Також медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями. 

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