Больница в Одесской области получила современное оборудование: чем оно поможет
Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница получила новый подарок от неравнодушных жителей города — современный аппарат искусственной вентиляции легких для отделения интенсивной терапии. Это важное медицинское оборудование отвечает самым современным стандартам и требованиям для обеспечения пациентов наивысшим уровнем ухода.
Об этом сообщил городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.
Больница получила новое оборудование
Устройство оснащено всеми необходимыми режимами искусственной вентиляции легких и имеет механизм мультибезопасности, что гарантирует минимизацию рисков для пациентов. Также на аппарате реализована длительная визуальная и аудиосигнализация, что помогает медицинскому персоналу вовремя реагировать на любые изменения в состоянии пациентов.
Этот аппарат уже введен в эксплуатацию, и вскоре он начнет помогать врачам оказывать важную медицинскую помощь в отделении интенсивной терапии городской больницы.
"Модернизация Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы и предоставление качественных медицинских услуг населению остается одной из приоритетных задач, которой уделяется особое внимание. Спасибо всем, кто прилагает усилия по этому благородному делу в непростое для нашей страны время", — говорится в сообщении.
Напомним, Одесса получила от международных партнеров больничные приборы. Итальянские города-побратимы передали три дыхательные станции для анестезии, оснащенные фильтрами и контурами для вентиляции пациента.
Отметим, с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.
Также медицинские учреждения в Одесской области получили оборудование, которое ускорит заживление глубоких ран. Аппараты VAC-терапии помогут как гражданским, так и военным с сильными ранениями.