Больница в Одесской области получила современное оборудование: чем оно поможет

Новое оборудование для больницы. Фото: Виталий Граждан

Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница получила новый подарок от неравнодушных жителей города — современный аппарат искусственной вентиляции легких для отделения интенсивной терапии. Это важное медицинское оборудование отвечает самым современным стандартам и требованиям для обеспечения пациентов наивысшим уровнем ухода.

Об этом сообщил городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

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Устройство оснащено всеми необходимыми режимами искусственной вентиляции легких и имеет механизм мультибезопасности, что гарантирует минимизацию рисков для пациентов. Также на аппарате реализована длительная визуальная и аудиосигнализация, что помогает медицинскому персоналу вовремя реагировать на любые изменения в состоянии пациентов.

Этот аппарат уже введен в эксплуатацию, и вскоре он начнет помогать врачам оказывать важную медицинскую помощь в отделении интенсивной терапии городской больницы.

"Модернизация Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы и предоставление качественных медицинских услуг населению остается одной из приоритетных задач, которой уделяется особое внимание. Спасибо всем, кто прилагает усилия по этому благородному делу в непростое для нашей страны время", — говорится в сообщении.

Напомним, Одесса получила от международных партнеров больничные приборы. Итальянские города-побратимы передали три дыхательные станции для анестезии, оснащенные фильтрами и контурами для вентиляции пациента.

Отметим, с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.

Также медицинские учреждения в Одесской области получили оборудование, которое ускорит заживление глубоких ран. Аппараты VAC-терапии помогут как гражданским, так и военным с сильными ранениями.