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Одеса отримала медичне приладдя від європейських партнерів: що саме

29 серпня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеса отримала медичне приладдя від європейських партнерів
Італійська делегація зі станціями анестезії. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеса отримала від міжнародних партнерів лікарняні прилади. Італійські міста-побратими передали три дихальні станції для анестезії, які оснащені фільтрами та контурами для вентиляції пацієнта.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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У мерії зазначають, що станції будуть розподілені між міськими лікарнями. Це сучасне обладнання наразі дуже необхідне під час проведення операцій. 

"З перших днів повномасштабної  війни Італійська Республіка надає Одесі всебічну допомогу. В тому числі — у медичній сфері. Ми вдячні Італії за допомогу. Віримо в нашу перемогу та працюємо далі!", — сказав міський голова Одеси Труханов.  

Дихальні станції для анестезії. Фото: Одеська міська рада
Апарати штучного дихання. Фото: Одеська міська рада

Допомога від міжнародних партнерів

Від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) Одеський район отримав 24 генератори різної потужності — 5 кВт, 10 кВт та 15 кВт. Їх використовуватимуть для забезпечення потреб громади.

Нагадаємо, Оборонці України отримали цінний дарунок від громадських активістів. Бійцям бригади "Кара-Даг" передали карету швидкої та медикаменти.

Також ми писали, що одеське КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 43 нові генератори. Вони забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень у раз відсутності електропостачання.

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