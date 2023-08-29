Одеса отримала медичне приладдя від європейських партнерів: що саме
Одеса отримала від міжнародних партнерів лікарняні прилади. Італійські міста-побратими передали три дихальні станції для анестезії, які оснащені фільтрами та контурами для вентиляції пацієнта.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
У мерії зазначають, що станції будуть розподілені між міськими лікарнями. Це сучасне обладнання наразі дуже необхідне під час проведення операцій.
"З перших днів повномасштабної війни Італійська Республіка надає Одесі всебічну допомогу. В тому числі — у медичній сфері. Ми вдячні Італії за допомогу. Віримо в нашу перемогу та працюємо далі!", — сказав міський голова Одеси Труханов.
Допомога від міжнародних партнерів
Від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) Одеський район отримав 24 генератори різної потужності — 5 кВт, 10 кВт та 15 кВт. Їх використовуватимуть для забезпечення потреб громади.
Нагадаємо, Оборонці України отримали цінний дарунок від громадських активістів. Бійцям бригади "Кара-Даг" передали карету швидкої та медикаменти.
Також ми писали, що одеське КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 43 нові генератори. Вони забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень у раз відсутності електропостачання.