Одесса получила медицинские принадлежности от европейских партнеров

Итальянская делегация со станциями анестезии. Фото: Одесский городской совет

Одесса получила от международных партнеров больничные приборы. Итальянские города-побратимы передали три дыхательные станции для анестезии, оснащенные фильтрами и контурами для вентиляции пациента.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что станции будут распределены между городскими больницами. Это современное оборудование очень необходимо во время проведения операций.

"С первых дней полномасштабной войны Итальянская Республика оказывает Одессе всестороннюю помощь. В том числе — в медицинской сфере. Мы благодарны Италии за помощь. Верим в нашу победу и работаем дальше!", – сказал городской голова Одессы Труханов.

Дыхательные станции для анестезии. Фото: Одесский городской совет

Аппараты искусственного дыхания. Фото: Одесский городской совет

Помощь от международных партнеров

От программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Одесский район получил 24 генератора разной мощности — 5 кВт, 10 кВт и 15 кВт. Они будут использоваться для обеспечения потребностей общества.

Напомним, защитники Украины получили ценный подарок от общественных активистов. Бойцам бригады "Кара-Даг" передали карету скорой и медикаменты.

Также мы писали, что одесское КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 43 новых генератора. Они будут обеспечивать бесперебойную работу котельных при отсутствии электроснабжения.