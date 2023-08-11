Одеські бійці отримали допомогу від європейських партнерів
Оборонці України отримали цінний дарунок від громадських активістів. Бійцям бригади "Кара-Даг" передали карету швидкої та медикаменти.
Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
Гуманітарна допомога бійцям
Передавали гуманітарну допомогу на Одещині. На заході зібрались представники національної гвардії, офіцери військових служб та волонтери. Бійці висловили свою щиру вдячність іноземним партнерам.
Окрім карети швидкої допомоги, бійці отримали запас медикаментів, перев'язувальні матеріали, милиці, інвалідні візки та багато іншого.
"Медичний транспорт на лінії бойового зіткнення це постійна нагальна потреба. Військовослужбовці бригади "Кара-Даг" щоденно працюють в умовах прямого контакту з ворогом, під постійними обстрілами ворожої артилерії, тому така підтримка надзвичайно важлива", — зазначив начальник медичної служби Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України на псевдо Водограй.
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