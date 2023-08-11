Одеські бійці отримали допомогу від європейських партнерів

Одеська бригада отримала допомогу від партнерів. Фото: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Оборонці України отримали цінний дарунок від громадських активістів. Бійцям бригади "Кара-Даг" передали карету швидкої та медикаменти.

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

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Гуманітарна допомога бійцям

Передавали гуманітарну допомогу на Одещині. На заході зібрались представники національної гвардії, офіцери військових служб та волонтери. Бійці висловили свою щиру вдячність іноземним партнерам.

Бійці в знак подяки подарували партнерам підписаний прапор України. Фото: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Окрім карети швидкої допомоги, бійці отримали запас медикаментів, перев'язувальні матеріали, милиці, інвалідні візки та багато іншого.

Військові отримують гуманітарну допомогу. Фото: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Європейські партнери передали милиці. Фото: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

"Медичний транспорт на лінії бойового зіткнення це постійна нагальна потреба. Військовослужбовці бригади "Кара-Даг" щоденно працюють в умовах прямого контакту з ворогом, під постійними обстрілами ворожої артилерії, тому така підтримка надзвичайно важлива", — зазначив начальник медичної служби Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України на псевдо Водограй.

Нагадаємо, в Одесі відбувся концерт харківського виконавця Міші Крупіна з гуртом "Корупція". Він входить у серію благодійних концертів, метою яких є збір коштів на придбання позашляховиків для ЗСУ. Кореспонденти Новини.LIVE побували на концерті та готові розповісти про найцікавіше.