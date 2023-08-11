Одесские бойцы получили помощь от европейских партнеров

Одесская бригада получила помощь партнеров. Фото: Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Защитники Украины получили ценный подарок от общественных активистов. Бойцам бригады "Кара-Даг" передали карету скорой и медикаменты.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

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Гуманитарная помощь бойцам

Передавали гуманитарную помощь в Одесской области. На мероприятии собрались представители национальной гвардии, офицеры военных служб и волонтеры. Бойцы выразили свою искреннюю благодарность иностранным партнерам.

Бойцы в благодарность подарили партнерам подписанный флаг Украины. Фото: Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Кроме кареты скорой помощи, бойцы получили запас медикаментов, перевязочные материалы, костыли, инвалидные коляски и многое другое.

Военные получают гуманитарную помощь. Фото: Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Европейские партнеры передали костыли. Фото: Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

"Медицинский транспорт на линии боевого столкновения это постоянная неотложная потребность. Военнослужащие бригады "Кара-Даг" ежедневно работают в условиях прямого контакта с врагом, под постоянными обстрелами вражеской артиллерии, поэтому такая поддержка чрезвычайно важна", — отметил начальник медицинской службы Южного Одессы Национальная гвардия Украины на псевдо Водограй.

Напомним, в Одессе прошел концерт харьковского исполнителя Миши Крупина с группой "Коррупция". Он входит в серию благотворительных концертов, целью которых является сбор средств на приобретение внедорожников для ВСУ. Корреспонденты Новини.LIVE побывали на концерте и готовы рассказать о самом интересном.