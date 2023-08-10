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Допомога від ООН: що отримала Одеська область

10 серпня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Допомога від ООН: що отримала Одеська область
Гуманітарна допомога від ООН. Фото: Одеська РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), Одеський район отримав 24 генератори різної потужності — 5 кВт, 10 кВт та 15 кВт.Їх використовуватимуть для забезпечення потреб громади.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Генератори потужністю 5 кВт найближчим часом будуть передані в громади Южне, Овідіополь, Яськи, Вигодян та Велика Долина для встановлення їх у приміщеннях навчальних закладів. Більш потужні генератори встановлять на об’єкти критичної інфраструктури району. 

"Генератори великої потужності плануємо транспортувати в громади для забезпечення безперебійного електропостачання обʼєктів життєзабезпечення: водонасосні станції, артезіанські свердловини та котельні", — відзначив начальник управління з питань інфраструктурного розвитку територій РВА Володимир Хитренко.

Нагадаємо, Одеса активно готується до наступного опалювального сезону, щоб забезпечити комфорт та безперебійне опалення у квартирах мешканців у холодні місяці. Зараз вже завершено більшість робіт у підготовці до осінньо-зимового періоду.

Також ми писали, що одеське КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 43 нові генератори. Вони забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень у раз відсутності електропостачання.

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