Помощь от ООН: что получила Одесская область

Гуманитарная помощь ООН. Фото: Одесская РВА

От программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Одесский район получил 24 генератора разной мощности — 5 кВт, 10 кВт и 15 кВт. Они будут использоваться для обеспечения потребностей общества.

Об этом сообщает Одесская РВА.

Читайте также:

Куда направляю генераторы

Генераторы мощностью 5 кВт в ближайшее время будут переданы в Южный, Овидиополь, Яськи, Выгодян и Большую Долину для установки их в помещениях учебных заведений. Более массивные генераторы установят на объекты критической инфраструктуры района.

"Генераторы большой мощности планируем транспортировать в общины для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов жизнеобеспечения: водонасосные станции, артезианские скважины и котельные", — отметил начальник управления по инфраструктурному развитию территорий РВА Владимир Хитренко.

Напомним, Одесса активно готовится к следующему отопительному сезону, чтобы обеспечить комфорт и бесперебойное отопление в квартирах жильцов в холодные месяцы. Сейчас уже завершено большинство работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Также мы писали, что одесское КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 43 новых генератора. Они будут обеспечивать бесперебойную работу котельных при отсутствии электроснабжения.