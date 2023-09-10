Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе впервые в Украине привлекли искусственный интеллект в медицине: детали arrow

В Одессе впервые в Украине привлекли искусственный интеллект в медицине: детали

10 сентября 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе впервые в Украине привлекли искусственный интеллект в медицине
Использование ИИ в медицине. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесса стала первым городом в Украине, где искусственный интеллект был привлечен к диагностике головного мозга. В городе заработала программа BrainScan.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Читайте также:

По информации медиков, введение ИИ поможет врачам получить так называемое "второе мнение" и сможет предотвратить медицинские ошибки.

Как работает BrainScan

Нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии головного мозга в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. И уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это в несколько раз быстрее обычного.

"Будущее — именно за такими технологиями, которые можно применять в диагностике как независимое экспертное "второе мнение" для быстрого реагирования и принятия решений", — сообщают медики.

Отметим, что проект уже показал хорошие результаты. В настоящее время одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске Донецкой области.

Напомним, Одесса получила от международных партнеров больничные приборы. Итальянские города-побратимы передали три дыхательные станции для анестезии, оснащенные фильтрами и контурами для вентиляции пациента.

Отметим, с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз