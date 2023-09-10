В Одессе впервые в Украине привлекли искусственный интеллект в медицине: детали
Одесса стала первым городом в Украине, где искусственный интеллект был привлечен к диагностике головного мозга. В городе заработала программа BrainScan.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
По информации медиков, введение ИИ поможет врачам получить так называемое "второе мнение" и сможет предотвратить медицинские ошибки.
Как работает BrainScan
Нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии головного мозга в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. И уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это в несколько раз быстрее обычного.
"Будущее — именно за такими технологиями, которые можно применять в диагностике как независимое экспертное "второе мнение" для быстрого реагирования и принятия решений", — сообщают медики.
Отметим, что проект уже показал хорошие результаты. В настоящее время одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске Донецкой области.
Напомним, Одесса получила от международных партнеров больничные приборы. Итальянские города-побратимы передали три дыхательные станции для анестезии, оснащенные фильтрами и контурами для вентиляции пациента.
Отметим, с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.