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Епідситуація в Одесі: скільки випадків кишкової інфекції за тиждень

4 липня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Епідситуація в Одесі: скільки випадків кишкової інфекції за тиждень
Дитина в лікарні. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень в Одесі відмічено зниження захворюваності на гострі кишкові інфекції на 15,5%. Загалом було зафіксовано 82 випадків, з яких 61% припадають на дітей. Не було зареєстровано жодного випадку холери.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Головні причини захворюваності включають споживання немитих овочів і фруктів, неправильне приготування та зберігання домашніх страв, а також споживання молочних і м'ясних продуктів, придбаних на неофіційних ринках.

Дотримання норм гігієни є найкращим заходом профілактики кишкових інфекцій. Протягом останнього тижня було виділено 10 холероподібних НАГ-вібріонів з морської води. Хоча вони не є збудниками холери, вони все ж можуть спричиняти кишкові інфекції. Проте холерний вібріон не був виявлений.

Важливо відзначити, що морська вода на громадських пляжах Одеси не відповідає нормам, оскільки виявлені перевищення бактерій групи кишкових паличок і ентерококів, що свідчить про фекальне забруднення.

У зв'язку з цим, наголошується, що купання на пляжах Одеси заборонено і потрібно бути обережними щодо контакту з морською водою.

Зазначимо, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях, де в цей час існує підвищена загроза спалахів інфекційних хвороб, будуть проведені дослідження щодо коливань цін на 42 основні лікарські препарати. Мова йде про ліки, які мають попит серед пацієнтів у лікарнях та аптечних закладах при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворюваннях.

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