Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині провели моніторинг аптек: чи є спекуляції на цінах arrow

На Одещині провели моніторинг аптек: чи є спекуляції на цінах

27 червня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині провели моніторинг аптек: чи є спекуляції на цінах
Аптекар продає ліки. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях, де в цей час існує підвищена загроза спалахів інфекційних хвороб, будуть проведені дослідження щодо коливань цін на 42 основні лікарські препарати. Мова йде про ліки, які мають попит серед пацієнтів у лікарнях та аптечних закладах при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворюваннях.

Про це повідомляє МОЗ України.

Читайте також:

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив Держлікслужбі проводити регулярний моніторинг цін на основні медикаменти з метою запобігання будь-яким маніпуляціям та спробам неправомірного збагачення в умовах надзвичайної ситуації. Міністр наголошує на тому, що ціни на ліки мають залишатись обґрунтованими та не підвищуватись безпричинно.

"Підрив дамби Каховської ГЕС досі несе величезну кількість ризиків для здоровʼя людей, які проживають на постраждалих територіях. Питання доступності медичних препаратів є критичним. І воно перебуває на моєму особистому контролі", — зазначив Віктор Ляшко.

Згідно з результатами проведеного моніторингу, середній рівень цін в аптеках протягом останнього тижня практично не змінився, коливаючись в межах від -0,9% до +1,6%.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я напередодні спростовувало поширення неправдивої інформації про спалахи холери. Це були лише фейкові повідомлення та провокації ворожих інформаційно-психологічних сил та організацій (ІПСО). Важливо підкреслити, що в Україні не зареєстровано жодного випадку холери, і система охорони здоров'я має повний запас необхідних лікарських засобів для надання медичної допомоги в разі виявлення гострих кишкових інфекцій.

Нагадаємо, представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода все ще не відповідає санітарним нормам. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз