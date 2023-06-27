На Одещині провели моніторинг аптек: чи є спекуляції на цінах

Аптекар продає ліки. Фото: google

В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях, де в цей час існує підвищена загроза спалахів інфекційних хвороб, будуть проведені дослідження щодо коливань цін на 42 основні лікарські препарати. Мова йде про ліки, які мають попит серед пацієнтів у лікарнях та аптечних закладах при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворюваннях.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив Держлікслужбі проводити регулярний моніторинг цін на основні медикаменти з метою запобігання будь-яким маніпуляціям та спробам неправомірного збагачення в умовах надзвичайної ситуації. Міністр наголошує на тому, що ціни на ліки мають залишатись обґрунтованими та не підвищуватись безпричинно.

"Підрив дамби Каховської ГЕС досі несе величезну кількість ризиків для здоровʼя людей, які проживають на постраждалих територіях. Питання доступності медичних препаратів є критичним. І воно перебуває на моєму особистому контролі", — зазначив Віктор Ляшко.

Згідно з результатами проведеного моніторингу, середній рівень цін в аптеках протягом останнього тижня практично не змінився, коливаючись в межах від -0,9% до +1,6%.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я напередодні спростовувало поширення неправдивої інформації про спалахи холери. Це були лише фейкові повідомлення та провокації ворожих інформаційно-психологічних сил та організацій (ІПСО). Важливо підкреслити, що в Україні не зареєстровано жодного випадку холери, і система охорони здоров'я має повний запас необхідних лікарських засобів для надання медичної допомоги в разі виявлення гострих кишкових інфекцій.

Нагадаємо, представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода все ще не відповідає санітарним нормам.