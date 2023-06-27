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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 27 червня

27 червня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 27 червня
Жінка п'є воду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода вже ще не відповідає санітарним нормам. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Згідно з повідомленням Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, щодо проб морської води, взятих на пляжі "Ланжерон", було виявлено перевищення завислих речовин у 3,0 рази.

В якому стані питна вода

За даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", після проведення аналізу двох зразків питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох зразків питної води на санітарно-хімічні показники не виявлено жодних аномалій. Санітарна ситуація під постійним контролем.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у пробах морської води, відібраних в м. Одесі напередодні (морський порт причал № 2), було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Варто відзначити, що ці вібріони не є збудником холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції. Також у пробах води, зібраних на пляжі "Дача Ковалевського", були виявлені яйця гельмінтів волосоголовця, а на пляжі "Аркадія" — личинки гельмінтів аскариди.

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