Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 24 червня

Дослідження стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили результати моніторингу якості води. Морська вода вже ще не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Аналіз Чорного моря

У пробах морської води, відібраних в м. Одесі (морський порт причал № 2), було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Варто відзначити, що ці вібріони не є збудником холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції. Також, у пробах води, зібраних на пляжі "Дача Ковалевського", були виявлені яйця гельмінтів волосоголовця, а на пляжі "Аркадія" — личинки гельмінтів аскариди.

Представники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу також оприлюднили свої результати. У пробах морської води на пляжі "Ланжерон" виявлено перевищення завислих речовин у 2,3 раза та нижчу солоність у 1,9 раза порівняно з нормами. Також, на 16-й станції В. Фонтану було зафіксоване перевищення завислих речовин у 2,0 рази та нижчу солоність у 1,8 раза.

В якому стані питна вода

Жодних нестандартних проб не виявлено у двох пробах питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох пробах питної води на санітарно-хімічні показники.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.