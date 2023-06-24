Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 24 июня

Исследование состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже не отвечает санитарным нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В пробах морской воды, отобранных в г. Одессе (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителем холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции. Также в пробах воды, собранных на пляже "Дача Ковалевского", были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца, а на пляже "Аркадия" — личинки гельминтов аскариды.

Представители Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа также обнародовали свои результаты. В пробах морской воды на пляже "Ланжерон" выявлено превышение взвешенных веществ в 2,3 раза и более низкую соленость в 1,9 раза по сравнению с нормами. Также на 16-й станции Фонтана было зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,0 раза и более низкую соленость в 1,8 раза.

В каком состоянии питьевая вода

Никакие нестандартные пробы не выявлены в двух пробах питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух пробах питьевой воды на санитарно-химические показатели.

Питьевая вода, которая течет в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков по поводу наличия рыбы на прилавках и ее происхождения.