Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 27 июня
Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже не отвечает санитарным нормам.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Анализ Черного моря
Согласно сообщению Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, по пробам морской воды, взятым на пляже "Ланжерон", было выявлено превышение взвешенных веществ в 3,0 раза.
В каком состоянии питьевая вода
По данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", после проведения анализа двух образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух образцов питьевой воды на санитарно-химические показатели, не обнаружено никаких аномалий. Санитарная ситуация находится под постоянным контролем.
Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".
Напомним, в пробах морской воды, отобранных в г. Одессе накануне (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителем холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции. Также в пробах воды, собранных на пляже "Дача Ковалевского", были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца, а на пляже "Аркадия" — личинки гельминтов аскариды.