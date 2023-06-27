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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 27 июня

27 июня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 27 июня
Женщина пьет воду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже не отвечает санитарным нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Согласно сообщению Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, по пробам морской воды, взятым на пляже "Ланжерон", было выявлено превышение взвешенных веществ в 3,0 раза.

В каком состоянии питьевая вода

По данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", после проведения анализа двух образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух образцов питьевой воды на санитарно-химические показатели, не обнаружено никаких аномалий. Санитарная ситуация находится под постоянным контролем.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в пробах морской воды, отобранных в г. Одессе накануне (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителем холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции. Также в пробах воды, собранных на пляже "Дача Ковалевского", были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца, а на пляже "Аркадия" — личинки гельминтов аскариды.

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