В Одесской области провели мониторинг аптек: есть ли спекуляции на ценах

Аптекарь продает лекарство. Фото: google

В Одесской, Херсонской и Николаевской областях, где в настоящее время существует повышенная угроза вспышек инфекционных болезней, будут проведены исследования по колебаниям цен на 42 основных лекарственных препарата. Речь идет о лекарствах, которые пользуются спросом среди пациентов в больницах и аптечных учреждениях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваниях.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Читайте также:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил Госликслужбе проводить регулярный мониторинг цен на основные медикаменты с целью предотвращения любых манипуляций и попыток неправомерного обогащения в условиях чрезвычайной ситуации. Министр отмечает, что цены на лекарства должны оставаться обоснованными и не повышаться беспричинно.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС до сих пор несет огромное количество рисков для здоровья людей, проживающих на пострадавших территориях. Вопрос доступности медицинских препаратов критический. И он находится на моем личном контроле", — отметил Виктор Ляшко.

Согласно результатам проведенного мониторинга, средний уровень цен в аптеках за последнюю неделю практически не изменился, колеблясь в пределах от -0,9% до +1,6%.

Отметим, что Министерство здравоохранения накануне опровергало распространение ложной информации о вспышках холеры. Это были только фейковые сообщения и провокации враждебных информационно-психологических сил и организаций (ИПСО). Важно подчеркнуть, что в Украине не зарегистрирован ни один случай холеры, и система здравоохранения имеет полный запас необходимых лекарственных средств для оказания медицинской помощи в случае выявления острых кишечных инфекций.

Напомним, представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода все еще не отвечает санитарным нормам.