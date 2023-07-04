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Эпидситуация в Одессе: сколько случаев кишечной инфекции в неделю

4 июля 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Эпидситуация в Одессе: сколько случаев кишечной инфекции в неделю
Ребенок в больнице. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в Одессе отмечено снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,5%. В общей сложности было зафиксировано 82 случаев, из которых 61% приходятся на детей. Не было зарегистрировано ни одного случая холеры.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Главные причины заболеваемости включают в себя потребление немытых овощей и фруктов, неправильное приготовление и хранение домашних блюд, а также потребление молочных и мясных продуктов, приобретенных на неофициальных рынках.

Соблюдение норм гигиены является лучшей мерой профилактики кишечных инфекций. За последнюю неделю было выделено 10 холероподобных НАГ-вибрионов из морской воды. Хотя они не являются возбудителями холеры, они все же могут вызвать кишечные инфекции. Однако холерный вибрион не был обнаружен.

Важно отметить, что морская вода на общественных пляжах Одессы не соответствует нормам, поскольку обнаружены превышения бактерий группы кишечных палочек и энтерококков, что свидетельствует о фекальном загрязнении.

В связи с этим отмечается, что купание на пляжах Одессы запрещено и нужно быть осторожными по поводу контакта с морской водой.

Отметим, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, где в настоящее время существует повышенная угроза вспышек инфекционных болезней, будут проведены исследования по колебаниям цен на 42 основных лекарственных препарата. Речь идет о лекарствах, которые пользуются спросом среди пациентов в больницах и аптечных учреждениях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваниях.

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