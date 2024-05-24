Феєрична ніч у Криму — Братчук про нічну "бавовну" на півострові

Вибух у тимчасово окупованому Криму. Фото: росЗМІ

У ніч проти 24 травня, на території тимчасово окупованого півострову лунали гучні вибухи. Партизани повідомили про ураження вузла зв'язку окупантів, проте офіційної інформації ще не надходило.

Про це в етері телемарафону повідомив Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.



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Вибухи у Криму

Вибухи лунали в Алушті, що на території тимчасово окупованого півострову. Попередньо відомо, що українські військові уразили військову частину ворога. Проте за словами Сергія Братчука, така інформація потребує підтвердження та говорити конкретні факти ще зарано.

"Хоча, якщо дуже коротко, я би сказав так: у Криму сьогодні було бомбічно, феєрично і космічно. Чому саме "космічно"? Тому що сподіваємося, що було уражено відповідну структуру, яка у тому числі відповідала за зв'язок. Адже зв'язок зараз — це система управління військами", — пояснив Сергій Братчук.

Речник УДА додав, що робота з викорінення системи ППО Росії на території тимчасово окупованого Криму. Після того, як буде знищена "парасолька" протиповітряного захисту, Сили Оборони зможуть приступити до ураження й інших об'єктів, зокрема — військових аеродромів.

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Ми писали, що партизани розповіли, що під удар потрапила військова частина № 28735, яка "є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму". "АТЕШ" уточнили, що раніше це була українська військова частина, яку опісля окупації привласнили росіяни.

Також ми раніше повідомляли, що українські бійці завдають уражень російському флоту у Чорному морі. На думку британських розвідників, потоплення корабля "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно.

Крім того, неодноразово під "гарячу руку" Сил оборони потрапляє аеродром Бельбек під Севастополем. Як Україна атакувала росіян на аеродромі — в матеріалі Новини.LIVE.