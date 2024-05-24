Феерическая ночь в Крыму — Братчук о ночном "хлопке" на полуострове

Взрыв во временно оккупированном Крыму. Фото: росСМИ

В ночь на 24 мая на территории временно оккупированного полуострова раздавались громкие взрывы. Партизаны сообщили о поражении узла связи оккупантов, однако официальной информации еще не поступало.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Взрывы раздавались в Алуште на территории временно оккупированного полуострова. Предварительно известно, что украинские военные поразили воинскую часть врага. Однако, по словам Сергея Братчука, такая информация требует подтверждения и говорить конкретные факты еще рано.

"Хотя, если очень коротко, я бы сказал так: в Крыму сегодня было бомбично, феерично и космично. Почему именно "космично"? Потому что, надеемся, что была поражена соответствующая структура, которая в том числе отвечала за связь. Ведь связь сейчас — это система управления войсками", — пояснил Сергей Братчук.

Спикер УДА добавил, что работа по искоренению системы ПВО России на территории временно оккупированного Крыма. После того как будет уничтожен "зонтик" противовоздушной защиты, Силы Обороны смогут приступить к поражению и других объектов, в том числе военных аэродромов.

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Мы писали, что партизаны рассказали, что под удар попала военная часть №28735, которая "является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму". "АТЕШ" уточнили, что раньше это была украинская военная часть, которую после оккупации присвоили россияне.

Также мы ранее сообщали, что украинские бойцы наносят поражения российскому флоту в Черном море. По мнению британских разведчиков, потопление корабля "Циклон" может свидетельствовать о том, что оставаться в Крыму для оккупантов опасно.

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