Фермери Одещини можуть отримати безплатно насіння ярої пшениці — які умови

Пшениця у полі. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Фермерські господарства на Одещині мають можливість отримати безоплатне насіння ярої пшениці. Допомогу можуть отримати підприємства, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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"Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам", — повідомили у міністерстві.

Хто може отримати допомогу

Загалом, планується надати допомогу 1 500 фермерам. У програмі можуть взяти участь підприємства зі сходу та півдня України: з Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей.

Як отримати допомогу

Фермери, які бажають отримати насіння, повинні зареєструватись до 10 березня 2024 року через Державний аграрний реєстр за посиланням. Після обробки заявок відібрані учасники програми отримають підтвердження допомоги та інструкції про отримання насіння через ДАР.

"Важливо зауважити, що подання заявки не гарантує отримання допомоги. Однак, ФАО та українське Мінагрополітики роблять кроки для підтримки аграрного сектору та забезпечення його розвитку в умовах сучасних викликів", — додали у відомстві.

Нагадаємо, фахівці Міндовкілля опублікували дослідження про вплив війни на довкілля країни. Згідно з їхніми даними, за два роки Росія завдала шкоди довкіллю Одещини на понад мільярд доларів.