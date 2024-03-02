Фермеры Одесщины могут получить бесплатно семена яровой пшеницы — какие условия

Пшеница в поле. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Фермерские хозяйства в Одесской области имеют возможность получить безвозмездные семена яровой пшеницы. Помощь могут получить предприятия, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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"Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины предоставит семена яровой пшеницы малым и средним фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям", — сообщили в министерстве.

Кто может получить помощь

В целом планируется оказать помощь 1 500 фермерам. В программе могут принять участие предприятия с востока и юга Украины: из Черниговской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей.

Как получить помощь

Фермеры, желающие получить семена, должны зарегистрироваться до 10 марта 2024 через Государственный аграрный реестр по ссылке. После обработки заявок отобранные участники программы получат подтверждение помощи и инструкции по получению семян через ГАР.

"Важно заметить, что подача заявки не гарантирует получения помощи. Однако, ФАО и украинское Минагрополитики предпринимают шаги для поддержки аграрного сектора и обеспечения его развития в условиях современных вызовов", — добавили в ведомстве.

Напомним, специалисты Минсреды опубликовали исследование о влиянии войны на окружающую среду страны. Согласно их данным, за два года Россия нанесла ущерб окружающей среде Одесчины более чем на миллиард долларов.